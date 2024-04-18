Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (18 Nisan tarihli AFAD son depremler)

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 18 Nisan tarihli güncel son depremler listesi.



KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM



Kahramanmaraş'ta saat 08.45'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaşanan deprem, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 11 kilometre olarak ölçüldü.

18 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ