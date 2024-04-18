Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (18 Nisan tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesi her saat boyunca AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Yaşadıkları il ve ilçelerde sarsıntı hisseden vatandaşar, "Deprem mi oldu, nereden deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. 18 Nisan tarihli AFAD son depremler listesi belli oldu. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (18 Nisan tarihli AFAD son depremler)

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, " mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 18 Nisan tarihli güncel son depremler listesi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş'ta saat 08.45'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaşanan deprem, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 11 kilometre olarak ölçüldü.

18 NİSAN LİSTESİ

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