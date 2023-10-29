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Deprem mi oldu, nerede oldu? (AFAD son depremleri)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 29 Ekim 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor.

Deprem mi oldu, nerede oldu? (AFAD son depremleri)

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

SİVAS DEPREMİ

AFAD tarafından açıklanan verilere göre yerin 5.0 kilometre altında meydana gelen ve saat 12.08'de kaydedilen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü ise Gürün olarak açıklandı.

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