Deprem mi oldu, nerede oldu? (AFAD son depremleri)

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.



SİVAS DEPREMİ



AFAD tarafından açıklanan verilere göre yerin 5.0 kilometre altında meydana gelen ve saat 12.08'de kaydedilen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü ise Gürün olarak açıklandı.