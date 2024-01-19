Depremde 44 kişi ölmüştü: Said Bey Sitesi davasında şantiye şefine tahliye

Tanıkların da dinlendiği duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. 10 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan şantiye şefi Halil İbrahim Us’u adli kontrol şartıyla tahliye ederek, davayı ileri bir tarihe erteledi.