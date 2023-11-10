Depremden 9 ay sonra 1 gün arayla 2. ceset

Şubat ayında meydana gelen depremde Hatay'da yıkılan apartmanın temelinden bir gün arayla ikinci ceset çıktı.

Depremden 9 ay sonra 1 gün arayla 2. ceset

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği şehir olan ’da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için geçtiğimiz gün çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar esnasında enkazdan yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset çıkmıştı.

Aynı apartmanda temel kaldırma çalışmaları esnasında yürütülen çalışmalarda ikinci bir ceset daha çıktı.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

Hatay’da depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Hatay’da depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

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