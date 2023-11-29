Depremden etkilenen illerdeki TOKİ projelerinin içme suyunu DSİ temin edecek

Bakan Yumaklı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten zarar gören illerde yaşayan vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini için bakanlık tarafından yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

126 ADET SU KUYUSU

Yumaklı, felaketin hemen ardından su ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından Malatya'da 41, Kahramanmaraş'ta 40, Hatay'da 36, Adıyaman'da 4 ve Osmaniye’de 5 adet olmak üzere toplamda 126 adet kuyu açıldığını vurguladı.

TOPLU KONUT PROJELERİNE SUYU DSİ TEMİN EDECEK

Depremden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim yerlerinin acil içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında bir protokol imzalandı.

Yumaklı, "Protokol kapsamında, 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek." ifadelerini kullandı.



