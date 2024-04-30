Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Tıpta Uzmanlık Kurulumuz tarafından, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, ön kabul süreci tamamlanan tıp ve diş hekimliğindeki 95 uzmanlık dalına ilişkin taslak müfredatlar bugün 'http://tuk.saglik.gov.tr' adresinden erişime açıldı. Öneri ve itirazlar, 6 Mayıs - 6 Haziran arasında online başvuru formu aracılığıyla alınacak. Katkıları bekliyoruz."



SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulunun internet sitesinde yer alan duyuruda da Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca uzmanlık dallarına ait uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatlarının Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenerek ilan edildiği belirtildi.



Bu kapsamda mevcut uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatlarının uzmanlık dallarındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler göz önünde bulundurularak güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, 9 Mart 2022 tarihli ve 2061 sayılı TUK Kararı ile tüm müfredat taslaklarının ilgili Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) komisyonları tarafından öneri mahiyetinde hazırlanarak Tıpta Uzmanlık Kuruluna sunulmasına karar verildiği ve buna yönelik çalışmaların başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gelinen noktada TUKMOS komisyonları tarafından önerilip Tıpta Uzmanlık Kurulunca ön kabul süreci tamamlanan 43 tıpta uzmanlık ana dal, 43 tıpta uzmanlık yan dal ve 9 diş hekimliğinde uzmanlık ana dal olmak üzere toplam 95 uzmanlık dalına ilişkin taslak müfredatın, öneri ve itirazların alınabilmesi için 29 Nisan 2024 tarihli ve 2510 sayılı Kurul Kararı gereğince askı süreci başlatılmıştır.



Taslak müfredatlar 'tuk.saglik.gov.tr' resmi internet sayfasında 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla erişime açılmış olup öneri ve itirazlar, resmi sayfada yer alan bağlantı üzerinden 6 Mayıs - 6 Haziran 2024 tarihleri arasında bir aylık süre içerisinde online ortamda başvuru formu aracılığıyla alınacaktır. Belirlenen süre içerisinde ve/veya online başvuru formu aracılığıyla yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır."