Depremin vurduğu Hatay'da dolu yağışı etkili oldu

Hatay’ın Erzin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle yol bir anda beyaza büründü.

Depremin vurduğu Hatay'da dolu yağışı etkili oldu
Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?)
Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış (Bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?) Haberi Görüntüle

'da dolu yağışı etkili oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgede, olumsuz hava koşulları depremzedelere zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu bölgelerden Hatay'ın Erzin ile İskenderun ilçeleri arasında yağmur yağışı yeride kısa süreliğine doluya bıraktı.

Depremin vurduğu Hatay'da dolu yağışı etkili oldu - 1

Saat 01.30 sıralarında fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle otobanda seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesasafesi düştü.

Otobanda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü kontrol ışıklarını yakarak, araçlarını durdurup yağışın geçmesini bekledi.

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