Depremin yıktığı Hatay’da 254 bin 195 konut inşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en çok hasar verdiği yerlerden Hatay'da 220 bin 66 afet konutu ve 34 bin 129 köy evi inşa edilecek.



Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.



Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük hasar gören Hatay'da yaraların sarılması için çalışmaların gece gündüz aralıksız sürdüğünü belirtti.