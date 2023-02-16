Yıkıcı depremden sonra İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'dan bir çok adli tıp uzmanı Diyarbakır'a yönlendirildi.

Kimlik tespit çalışmalarının güvenilir ve hızlı bir şekilde yapılması için yoğun bir çalışma var.Uzman ekip, sağlanan ekipman desteğiyle mesaisine kesintisiz devam ediyor.

Kan, ağız içi sürüntü ve doku örnekleriyle çalışma yaklaşık 5 saatte tamamlanıyor. Olası durumda kemik ve diş üzerinden yapılan kimliklendirme 2-3 gün sürüyor.

Teşhis edilemeyen cenazelerle kayıp yakınlarının DNA profilleri özel bir sistem üzerinde kaydediliyor.



KİMLİK TESPİTİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Adli Tıp Uzmanı Dr. Eren Akgündüz, en hızlı şekilde sonuca ulaşmanın çabasında olduklarını dile getirirken 19 çalışanla 24 saat esasına uygun geceli gündüzlü çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Depremzede yakınının verdiği bir örnek varsa 5 saat içerisinde sonucu sağladıklarını söyleyen Akgündüz, "Hızlı sonuç vermesi adına üst soy ve alt soy anne baba ve çocukların olması hızlandırıyor." dedi.

Raporlar hazırlanıyor ve UYAP sistemi üzerinden eşleştirmeler yapılarak cenazeler ailelere teslim ediliyor.

