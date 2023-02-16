Depremzedelere adli tıp | 6 ilde çıkarılan cenazeler Diyarbakır'a götürülüyor

Depremlerin etkilediği 10 ilin 6'sında enkazdan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit çalışmaları Diyarbakır'da yapılıyor. Adli tıp ekibi, kimlik tespitinin güvenilir ve hızlı olması için 24 saat görevde.

Depremzedelere adli tıp | 6 ilde çıkarılan cenazeler Diyarbakır'a götürülüyor

Yıkıcı depremden sonra İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'dan bir çok adli tıp uzmanı 'a yönlendirildi.

Kimlik tespit çalışmalarının güvenilir ve hızlı bir şekilde yapılması için yoğun bir çalışma var.Uzman ekip, sağlanan ekipman desteğiyle mesaisine kesintisiz devam ediyor.

Kan, ağız içi sürüntü ve doku örnekleriyle çalışma yaklaşık 5 saatte tamamlanıyor. Olası durumda kemik ve diş üzerinden yapılan kimliklendirme 2-3 gün sürüyor.

Teşhis edilemeyen cenazelerle kayıp yakınlarının profilleri özel bir sistem üzerinde kaydediliyor.

KİMLİK TESPİTİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Adli Tıp Uzmanı Dr. Eren Akgündüz, en hızlı şekilde sonuca ulaşmanın çabasında olduklarını dile getirirken 19 çalışanla 24 saat esasına uygun geceli gündüzlü çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Depremzede yakınının verdiği bir örnek varsa 5 saat içerisinde sonucu sağladıklarını söyleyen Akgündüz, "Hızlı sonuç vermesi adına üst soy ve alt soy anne baba ve çocukların olması hızlandırıyor." dedi.

Raporlar hazırlanıyor ve UYAP sistemi üzerinden eşleştirmeler yapılarak cenazeler ailelere teslim ediliyor.

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