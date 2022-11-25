Depremzedelere eşya ve kira yardımlarının tutarı belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki depreme ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu." dedi.



Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Düzce Valiliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde yaşanan deprem vesilesiyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



"Depremin olduğu saatten bu saate kadar büyüklükleri 0,9 ila 4,3 arasında değişen 233 artçı deprem meydana geldi." diyen Soylu, "37'si Düzce vilayetimizde olmak üzere 93 vatandaşımız yaralandı. Halen 13'ünün tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Düzce'de 1'i yoğun bakımda olmak üzere 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir." açıklamasında bulundu.



"27 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ"

Her afetin kendine özgü karakteri olduğunu aktaran Soylu, depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu ancak ivmelenmesi, ivme hareketinin yüksek olduğunu, bunun da evlerde yüksek bir sarsıntıya sebep olduğunu, eşya zararlarının gerçekleştiğini bildirdi.



Bakan Soylu, bunun hem vatandaşın müracaatından hem de zarar tespit komisyonlarının tespiti olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Bizim zarar tespit komisyonumuzun başında Defterdarlık var. Ev, iş yeri ve araçlardaki zararların tespiti maksadı ile 220 kişiden oluşan 110 ekip çalışmalarına başladı. Bu sabah itibarıyla 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818'i; 120 iş yeri, 693 konut ve 5 araç; mahallinde tespit yapıldı. Yarın da bir bu kadar yapılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız"



KİRA VE TAŞINMA YARDIMLARI



Yapılacak yardımlara değinen Soylu şöyle konuştu:



"Ağır hasarlı konutlarda eğer eşyasını almadan çıkıyorsa içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız, aynı zamanda 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracı varsa burada 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda ise ve konteynere geçiyorsa geçme maliyeti olarak da 15 bin lira yardımda bulunulacak."



Soylu, eşya hasarları için tespit komisyonu oluşturduklarını, küçük eşya hasar tazmininin 5 bin liraya kadar karşılanacağını dile getirerek, çatı hasarlarının da 5 binden 15 bin liraya kadar karşılanacağını anlattı.



Komisyonun tespitiyle az hasarlı yapılarda 3-5-7 bin lira destek vereceklerini dile getiren Soylu, "Bu konularda ekiplerimiz çalışacaklar. Mal yerine gelir, yerine gelmeyen candır. Burada vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bu zor durumda bir nebze olsun biz de onlara destek olabilecek adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.



Soylu, esnafları da yalnız bırakmayacaklarını, diğer illerde yaptıklarının benzerini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

5,9'LUK DEPREM RESTORANI YERLE BİR ETTİ