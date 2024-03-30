Dereye düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

Bayburt'ta merkeze bağlı Aksaçlı köyünde kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe Kekeç'ten acı haber geldi. Kekeç'in cansız bedeni, evlerinden 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.

Dışarıda oyun oynayan Yusuf Efe Kekeç'i bulamayan ailesi, oğullarını aramaya başladı. Minik Yusuf Efe'nin hiçbir izine rastlayamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri köyün her yerinde çocuğu aradı.

Saatlerce süren aramaların sonucunda Yusuf Efe Kekeç'in cansız bedeni evlerine 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.

Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

