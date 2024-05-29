Dervişoğlu'den sokak hayvanları için formül: Topla, kısırlaştır, aşıla, koru

Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalar devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Meselenin çözümü belli." diyerek "Topla, kısırlaştır, aşıla, koru” formülünü dile getirdi. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında koordinasyon ve işbilirliği olması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, barınakların kapasitesinin ve imkanlarının da artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dervişoğlu'den sokak hayvanları için formül: Topla, kısırlaştır, aşıla, koru
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Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzluk ve adaletsizlik, anayasadan değil, yönetim anlayışından kaynaklanıyor.

Gereksiz tartışmalara hiç gerek yok 60’lara, 71’lere, 80’lere dönmenin de anlamı yok! 1982 Anayasa'sında değişmemiş sadece 58 madde var. O maddelerde askeri vesayetle falan ilgili değil. Ayrıca yapılan Anayasa değişikliklerinin çoğunu da 22 yıldır işbaşında bulunan iktidar yani sizler gerçekleştirdiniz.

SOKAK HAYVANLARI MESELESİ

Bunca yapay tartışma yetmemiş gibi, gündemi şişirmek için bu sefer de karşımıza sokak hayvanları meselesi çıkıyor. ’de başıboş köpek sayısı dört milyonu aşmış.

İYİ Parti olarak bugüne kadar sayısız yasa teklifi, araştırma önergesi ve yazılı soru önergesi verdik. Derneklerle, barınaklarla görüştük. Dertlerini dinledik. Çözümler geliştirdik. Hayvan hakları yasası çıkmalı dedik. Kontrol ve kısırlaştırma gerekiyor dedik. Bu hususlarda büyük gayret gösteren öncelikle milletvekillerimize ve emek veren tüm partili arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Bu işten hepiniz sorumlusunuz ve bu sorumsuzluğunuzu bu topluma “Peki kim ölsün” sorusunu sordurarak üzerinizden atamazsınız! Ne çocuklarımızın, ne insanımızın can güvenliğini, ne hayvan sevgimizi ne de hayvanların canını, sizin kapasitesizliğinize, kalpsizliğinize ve vicdansızlığınıza terk ve tercih edecek değiliz!

Meselenin çözümü bellidir. Öncelikle iyi niyet gereklidir. Sonra merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında sivil toplum ve gönüllüler arasında koordinasyon ve işbilirliği gereklidir. Sonra, yapılacak şeyin formülü bellidir: “Topla, kısırlaştır, aşıla, koru”

Bu süreçte barınakların kapasitesi ve imkanları da arttırılmalıdır. Evcil hayvan ticareti tamamen yasaklanmalıdır. Hayvanlar takip edilmeli, onları sokağa terk edenlere yaptırım uygulanmalıdır.

Yani hayvan hakları yasası çıkartılmalıdır.

EKONOMİ TEPKİSİ

Biz, devlet olarak denetim görevini yapamıyoruz ve vergi kaybını önleyemiyoruz’un açık itirafıdır. Ekonomik sorunları düzeltmek deyince her zaman ilk düzeltecekleri emekliler, kamu çalışanları, dar, sabit ve orta gelirliler, işinde gücünde olup yyakta kalmaya çalışan vatandaşlar olmaktadır.

Açlık sınırı 20 bine, yoksulluk sınırı 60 bine dayandı. Görmüyorsunuz. Türkiye’dea asgari ücretle çalışanların yüzde 40’a varması ile bu oranın en yüksek olduğu ülke olmuşuz. Görmüyorsunuz!

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