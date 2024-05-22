Dervişoğlu’ndan hükümete yargı eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Konuşmasında hükümeti yargı üzerinden eleştiren Dervişoğlu, “Mahkemelere, yargıya, adalete artık kim güvenebiliyor ki? Kendisine yapılan haksızlığa karşı, güvenle ve inançla ‘Ankara’da hakimler var diyerek.’ kim kendini teskin edebiliyor? Hangimiz karakoldan aranınca, adliyeden tebligat gelince, gönül rahatlığıyla yaptığından ve yapmadığından emin olarak oralara gidebiliyor ki?” ifadelerini kullandı.



Geçen hafta karara bağlanan Kobani davasına da değinen Dervişoğlu, “Mahkemenin gerekçeli kararını merakla bekliyoruz. Ülkemizi ateşe çevirmek isteyenlere verilen cezaları ayrıca değerlendireceğiz. Ama onlarla Dolmabahçe’de pazarlık edenleri de asla unutmayacağız.” şeklinde konuştu.



Dervişoğlu, hükümete emekli maaşlarına ilişkin çağrıda da bulundu. İYİ Parti lideri, “Bugün milyonlarca emekli vatandaşımızın asgari ücretin altında emekli maaşı almasının tek sebebi, AKP iktidarının 2008 yılında yapmış olduğu düzenlemelerdir.” dedi. Dervişoğlu, emekli maaşının asgari ücretin üzerine çıkarılması çağrısında bulundu.

Dervişoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:



"Mahkemelere, yargıya, adalete artık kim güvenebiliyor ki? Kendisine yapılan haksızlığa karşı, güvenle ve inançla “Ankara’da hakimler var diyerek.” kim kendini teskin edebiliyor? Hangimiz karakoldan aranınca, adliyeden tebligat gelince, gönül rahatlığıyla yaptığından ve yapmadığından emin olarak oralara gidebiliyor ki?



Çok yakın zamandan bir örnek olarak Ankara Organize Suçlar Müdürü, savcılığa gidip ifade vermek istiyor. Savcı, ifade vermeye gelene gözaltı kararı çıkartıyor. Emniyete güvenmeyip, jandarmaya aldırıyor. Jandarma alıp İstihbarat Teşkilatı’na götürüyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve beraberindekiler tutuklanıyor hiçbir şey olmasa bile belli ki bir şeyler oluyor.

KOBANİ DAVASINDAKİ KARARLAR



Açılım sürecinin tarafları hatırlatılmasını sevmezler ama ben unutturmayacağım. O ağalar Dolmabahçe’de 6-7-8 Ekim’den 4 ay sonra 28 Şubat 2015’te buluşup sonrasında da barış bildirisi okudular. Mahkemenin gerekçeli kararını merakla bekliyoruz. Ülkemizi ateşe çevirmek isteyenlere verilen cezaları ayrıca değerlendireceğiz. Ama onlarla Dolmabahçe’de pazarlık edenleri de asla unutmayacağız.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ



Birileri takke alırken, birilerinin külah verdiği bu simsar sahnesinde hikaye hep üstünlerin hukukunu anlatır. Yönetmense hep muktedirlerin koltuğundadır. Yeni bir şey lazımsa Türkiye’ye eğer değişecek bir şey varsa o da bu hilkat garibesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.



Karşı karşıya kaldığımız tüm sorunlarla ilgili olarak ilgilileri zamanında uyardık. Yapmayın etmeyin dedik. İYİ Parti bu ülkenin, erken uyarı sistemidir. Gelin erkleri birbirine karıştıran, ülkeyi tek adamın hırslarına ve hevesleri terk eden bu ucube sistemden kurtulmanın yollarını arayalım.

EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN ÇAĞRI

Bugün milyonlarca emekli vatandaşımızın asgari ücretin altında emekli maaşı almasının tek sebebi, AKP iktidarının 2008 yılında yapmış olduğu düzenlemelerdir. Güncelleme katsayısını yüzde 100’den yüzde 30’a düşürdüler. Aylık bağlama oranını yüzde 75’lerden yüzde 50’ye düşürdüler. Sonuç ise 2003 Ocak’ında en düşük emekli maaşı asgari ücretten yarı yarıya fazla iken bugün en düşük emekli maaşı asgari asgari ücretin altındadır. Emekli vatandaşlarımızın dertlerini bir nebze olsun çözecekseniz saçma sapan vaatler yerine en düşük emekli maaşını 21 sene önceki haline getirin ve asgari ücretin üstüne çıkarın.

"İNFAZ DÜZENLEMELERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Yargıda reform nidaları atanlar güvenlik birimlerimize yardımcı olmanızın bir yolu da infaz düzenlemelerini gözden geçirmektir. Katili, caniyi gözü dönmüş, ıslah olmamışları sokaklara salmamaktır. Sokakları ölünebilir değil yürünebilir yapmaktır.

EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

Bugün Türkiye dolara en yüksek faizi veren ülke ise sebebi izlediğiniz yanlış politikalardır. Merkez Bankası, iftiharla sunduğunuz tasarruf tedbirlerinin 8 katı kadar yani 818 milyar zarar ediyorsa ve bunu da sadece 2023 yılında yapmışsa sebebi izlediğiniz yanlış politikalardır.



Eğer başarılı bir istikrar programı izleyeceksiniz en başta tarımda reform yapacaksınız. Ürün zincirlerinde oluşan simsar yapılanmayı kıracaksınız. Barınma ve gıda krizini çözmek için yeni bir kentleşme modeli ile köy ve kent dengesini yeniden sağlayacaksınız."