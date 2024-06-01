Dev çukurda mahsur kalan sansar kurtarıldı

Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği personeli ile çalışması sonucu sansar çukurdan çıkarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tuşba İlçesi İskele Mahallesi'nde büyük bir çukura düşen ve çıkamayan sansar, Merkez Şefligimiz personeli ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği personeli ile birlikte düştüğü çukurdan çıkarıldı. Rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar yaşam alanına bırakıldı." denildi.