Dev çukurda mahsur kalan sansar kurtarıldı

Van’ın Tuşba ilçesinde dev çukurda mahsur kalan sansar, ekiplerin yoğun çabaları sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. Sansar yapılan tedavisinin ardından yeniden yaşam alanına bırakıldı.

Dev çukurda mahsur kalan sansar kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre olay Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede bir evin bahçesinde bulunan çukura giren sansarın mahsur kalması üzerine ekiplere haber verildi.

Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği personeli ile çalışması sonucu sansar çukurdan çıkarıldı.

Çıkarılan sansar rehabilitasyon tedavisi sonrası yeniden yaşam alanına bırakıldı.

Dev çukurda mahsur kalan sansar kurtarıldı - 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tuşba İlçesi İskele Mahallesi'nde büyük bir çukura düşen ve çıkamayan sansar, Merkez Şefligimiz personeli ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği personeli ile birlikte düştüğü çukurdan çıkarıldı. Rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar yaşam alanına bırakıldı." denildi.

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