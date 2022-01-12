DEVA Partili Metin Gürcan hakkındaki iddianame iade edildi

Son dakika haberi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ididanamede Gürcan hakkında “siyasal ve askeri casusluk” suçlaması ile 20 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı.

İddianamenin gönderildiği ağır ceza mahkemesi eksik soruşturma sebebiyle iddianamenin başsavcılığa iadesine karar Verdi. İddianamede Gürcan’ın İspanya ve İtalya istihbarat servislerince 2016 yılından itibaren ‘Haber Elemanı’ olarak kullanıldığı” iddia ediliyordu.

Mahkeme ele geçirilen belgelerin casusluk faliyeti olup olmadığının Milli Savunma Bakanlığana sorulmasını istedi. Mahkeme ayrıca casusluk ididasına konu olan Djital materyallerin incelenerek ayrınıtılı dökümlerinin yapılmasını belgelerle ilgili MİT’ten bilgi istenmesini talep etti.

Savcılığa ulaşan ididaname eksikliklerin giderilmesinin ardından tekrar mahkemeye sunulacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...