DEVA Partisi yerel seçim kararını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çeşitli ziyaretler için Gaziantep'e geldi.



İl başkanlığındaki toplantıya katılan Babacan, yerel seçime kendi listeleriyle gireceklerini açıkladı.



Babacan, "Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin. DEVA Partisi, önümüzdeki 31 Mart seçimlerine kendi adıyla sanıyla, kendi logosuyla, amblemiyle, kendi gücüyle girecek." dedi.



"Türkiye'nin her köşesinde seçim günü eline pusulayı alan vatandaşlarımız DEVA Partisi logosunu görecek." diye konuşan Babacan, "Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz ve iyi yönetime oy verebilecek. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız bileğinin gücüyle, alnının teriyle, boğazından haram tek lokma geçmemiş adaylarımıza oy verebilecek. Gaziantepliler de 31 Mart günü oy pusulasını ellerine alacak ve damgayı DEVA logosuna basacak." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Babacan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Ekrem Kurt'u aday gösterdiklerini söyleyip 5 ilçenin de adaylarını tanıttı.

