Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta buluşacak

Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi, 24-26 Mayıs’ta Kızılcahamam’da Ülkü Ocakları il başkanlarıyla birlikte kampta buluşacak. Kampa Genel Başkan Devlet Bahçeli de katılacak.

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta buluşacak

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , 24-26 Mayıs tarihlerinde Kızılcahamam’da düzenlenecek kampta Ülkü Ocakları ile bir araya gelecek.

Genel Başkan Bahçeli'nin ilk konuşmayı yapacağı kampta, Ülkü Ocakları il başkanlarına çeşitli konularda uzman isimlerce bilgilendirmelerde bulunulacak.

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilen program kapsamında Ülkü Ocakları il başkanlarına Türk gençliği, gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız

EGM polis tayin sonuçları: Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

EGM polis tayin sonuçları: Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Tünel inşaatında iskele çöktü

Tünel inşaatında iskele çöktü

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Traktörden düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörden düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...