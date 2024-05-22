Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta buluşacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24-26 Mayıs tarihlerinde Kızılcahamam’da düzenlenecek kampta Ülkü Ocakları ile bir araya gelecek.



Genel Başkan Bahçeli'nin ilk konuşmayı yapacağı kampta, Ülkü Ocakları il başkanlarına çeşitli konularda uzman isimlerce bilgilendirmelerde bulunulacak.



Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilen program kapsamında Ülkü Ocakları il başkanlarına Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.