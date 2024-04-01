Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar neden oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, oy kullanırken yüzündeki morluklar dikkat çekmişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bahçeli'nin evinde düştüğünü, bu nedenle yüzünde morluklar oluştuğunu açıkladı.



Edinilen bilgiye göre Bahçeli, 17 Mart'ta gerçekleştirilen MHP kurultayından yaklaşık bir hafta önce evinde bir kaza geçirdi. Kazadan sonra Kurultay'da kameraların karşısına ilk kez geçen Bahçeli'nin kolu askıya alınmıştı.



Partiden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur" denilmişti.



Kurultay'dan 2 hafta sonra ilk kez oy kullanmak için kameraların karşısına geçen MHP liderinin yüzünde morluklar oluştuğu da görüldü.



Demirören Haber Ajansı'na konuşan İsmet Büyükataman, "Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" ifadelerini kullandı.



