Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Törenlerin Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
Devlet erkanının Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından tören başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, muhalefet partisi liderleri, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve kuvvet komutanları Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
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