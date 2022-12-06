Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak: Atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

Devlet korumasında yetişen 1041 gencin kamuya ataması yapılacak. Devlet korumasında yetişmiş olan gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Peki, atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak: Atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet korumasında yetişmiş gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediliyor. Yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu kapsamda, devlet korumasında yetişen 1041 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

2022 yılının son atamasının, bu ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak: Atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak? - 1

ATAMA TERCİHLERİNİN YAPILACAĞI TARİHLER BELLİ OLDU

Bakanlığın kuruluşlarında yetişen hak sahibi 1041 kişi, tercih işlemlerini 6-16 Aralık'ta www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Hak sahiplerinin, işlemlerini gerçekleştirebilmek için e-Devlet Kapısı giriş şifresine sahip olması gerekiyor. Giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabilecek.

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