Devleti 21 milyon zarara uğrattılar: 5 tutuklama

Kamuyu zarara uğratanların yakalanmasına yönelik Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

Devleti 21 milyon zarara uğrattılar: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen rapora istinaden, 1 Aralık 2023'de Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 zanlı tutuklandı.

Genişletilen soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin tutuklanan zanlılarla hareket ettiğini belirleyen ekipler, merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devleti 21 milyon zarara uğrattılar: 5 tutuklama - 1

Gözaltına alınan 17 zanlıdan M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zanlıların, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

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