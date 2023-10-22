Devre mülk vaadiyle 3 milyon 500 TL'lik vurgun

"VERGİ NUMARASINI SORGULAYINCA BİR SONUCA ULAŞAMADIK"



Otelin, devre mülk sattıkları kişilerle imzaladıkları sözleşmenin yürürlükteki mevzuatta yer almayan bir sözleşme olduğunu, bu nedenle de sözleşmelerin de geçersiz olduğunu kaydeden avukat Erdem şöyle devam etti:



“Sözleşmelerde dikkat çeken durumlar şunlardır. ‘Banka onaylı satış sözleşmesi’ diye sözleşmenin en üst tarafında bir ifade kullanıyorlar. Banka onaylı ibaresi, yürürlükteki mevzuatın hiçbir yerinde geçmemektedir. Taşınmaza ilişkin sözleşmeler resmi bir şekilde gerçekleştirilir ya noterlerde ya da tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Sözleşmenin birçok sayfasında satışı gerçekleştiren tarafın imzası, parafı söz konusu değil. Müvekkillerin hukuki bilgisizliğinden faydalanılmıştır bu noktada. Diğer taraftan kaşenin altında bulunan vergi kimlik numarası tarafımızca sorgulandığı vakit herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Sözleşmenin hukuki bir geçerliliği olmuyor ne yazık ki. Bu noktada sözleşmenin hukuki geçerliliği olsa dahi tahsil kabiliyeti olmadığı için icra takibi başlatılamıyor bu sebepten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduk.”



"SÖZLEŞMEYİ NOTER HUZURUNDA İMZALADIK"



Dolandırıldıklarını öne sürenlerden Kerime Ateş, işi sağlama alma adına kendilerini diğerlerinden farklı olarak sözleşmeyi noter huzurunda imzaladıklarını ancak yine de dolandırıldıklarını söyledi.



Bugüne kadar satın aldıkları yerde konaklayamadıklarını belirten Ateş, kalmak istediklerinde kendilerinden bir de ücret istendiğini söyledi.



Hacı Ahmet Yakut ise “Bize aldığımızda vaat edilenlerin hiçbiri yerine getirilmediği gibi bizi enayi yerine koydular. O zaman ‘Satabilirsiniz, kiraya verebilirsiniz. Tapusunu 1 ay içerisinde veririz’ dediler ama ne tapu verildi ne de diğer sözler yerine getirildi. Duyduğumuza göre, aynı yeri satmaya devam ediyorlar aynı vaatlerle. 2019'dan bu yana hiç kalmadık. Kalmak istediğimizde türlü bahaneler uydurup para istediler.” diye konuştu.



Selma Kenger ise otel yetkililerin kendilerine devre mülkü tatlı dille sattıklarını ancak her kalmak istediğinde “Covid var, tadilat var.” gibi türlü bahanelerle karşılaştıklarını söyledi.

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