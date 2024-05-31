Devrilen ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti

Karabük’ün Eflani ilçesinde 21 yaşındaki bir işçi devrilen ağacın altında kaldı. Meydana gelen iş kazasında Afgan uyruklu genç hayatını kaybetti.

Devrilen ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde orman kesim alanında çalışan Afganistan uyruklu Abdulrezzak Rahimi, iş kazasında yaralandı.

Yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ve tedavi altına alınan Rahimi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rahimi’nin yapılan otopsisinde vücudundaki kemiklerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edilmesi üzerine, olay günü yanında bulunan Afganistan uyruklu Ahmad Gül, arkadaşlarının yüksekten düşmediğini, kesim sahasında üzerine ağaç devrildiğini belirtti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası Yaşar Cancan (36) ve Afganistan uyruklu Kayyum Türkmen (25) gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından Yaşar Cancan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kayyum Türkmen’in herhangi bir ilde kaydının olmadığı, Temmuz ayında Karabük İl Göç Müdürlüğüne kimlik işlemleri için randevusunun olduğu tespit edildi.

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