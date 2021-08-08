Devrilen kale direğinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da okulun bahçesindeki kale direği üzerine devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 08.08.2021 - 01:01

Devrilen kale direğinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okulun bahçesinde futbol oynarken üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Aydoğdu Mahallesi'ndeki 13 Kasım İlköğretim Okulunun bahçesindeki halı sahada futbol oynayan Tarık Demiran'ın üzerine kale direği devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırdı.

Demiran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sahada inceleme yaptı.

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