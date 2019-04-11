Kocaeli’nin İzmit ilçesinde önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca bariyerlere çarpan TIR D-100 karayolunu kapattı. Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza 11.30 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikameti, Körfez Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan İrfan D. idaresindeki TIR, önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.
Manevra sonucu kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki bariyerlere çarparak makas yaptı. Yolun ortasında makaslayan TIR nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaralananın olmadığı kazada 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza yapan TIR'ın çekici ile yoldan kaldırılması sonucu trafik akışı yeniden normale döndü.