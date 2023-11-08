Dezenformasyon nedir, ne demek? Dezenformasyon kelimesi ne anlama gelir?

Dezenformasyon kelimesi İngilizce'den Türkçe'ye geçen, yanlış bilgilendirme anlamındaki "Disinformation" kelimesinden geliyor.



Sosyal medya ya da basın yayın organları aracılığıyla halkı yanlış yönlendirmek amacıyla kirli bilgilerin kasıtlı olarak yayılmasına dezenformasyon deniyor.



Dezenformasyon, çarpıtılmış ve yanlış bilgi ile kamuoyu oluşturmak ya da kaosa yol açmak için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.



Dezenformasyon faaliyetleri, belirli kişi ve gruplar aracılığıyla küçük bilgi kırıntılarının topluma yayılmasıyla başlar ve infiale neden olacak şekilde büyüyebilir.



Sosyal medya kullanıcıları tarafından sehven ya da kasten büyütülen teyit edilmemiş bilgiler, kitleleri hızla manipüle eder ve karmaşanın daha büyük boyutlara taşınmasına yol açar.