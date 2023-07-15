DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanır? ÖSYM tarafından paylaşılacak

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

ÖSYM bünyesindeki sınavların soruları ve cevap anahtarları genellikle sınav bitişinin hemen ardından paylaşıyor. DGS 2023 soru ve cevaplarının 16 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2023-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından paylaşılacak. SORULAR VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.