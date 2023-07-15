DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanır? ÖSYM tarafından paylaşılacak

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) için geri sayım sürerken soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih de merak konusu oldu. 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar için soru ve cevaplar erişime açılacak. Peki, DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?

DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanır? ÖSYM tarafından paylaşılacak

'nin bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda (Dikey Geçiş Sınavı) 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanır? ÖSYM tarafından paylaşılacak - 1

ÖSYM bünyesindeki sınavların soruları ve cevap anahtarları genellikle sınav bitişinin hemen ardından paylaşıyor. DGS 2023 soru ve cevaplarının 16 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2023-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından paylaşılacak.

DGS 2023 soru ve cevapları ne zaman yayımlanır? ÖSYM tarafından paylaşılacak - 2

SORULAR VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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