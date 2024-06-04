Dicle Nehri'nde kayboldu, cansız bedeni Suriye'de bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 1 hafta önce Dicle Nehri'nde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğunun Suriye'de cansız bedenine ulaşıldı.

Dicle Nehri'nde kayboldu, cansız bedeni Suriye'de bulundu

'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkiinde 29 Mayıs'ta Dicle Nehri'ne düştüğü düşünülen 16 yaşındaki S.S.B.’yi arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde acı haber geldi.

Kız çocuğunun Suriye'nin Derik kentinde cenazesine ulaşıldı.

Köylüler tarafından bulunan S.S.B.’nin cenazesi ailesinin yapacağı teşhisten sonra 'ye getirilmesi bekleniyor.

S.S.B.’nin cenazesinin teşhis için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

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