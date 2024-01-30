Dikili'de balıkçı teknesi battı: 4 ölü, 1 kayıp

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden Medine Karaduman'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 4’e çıkarken, ekiplerin kayıp Gökhan Çakır’ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 8'i bulunurken, 2'sinin kayıp olduğu öğrenildi. Bulunan 8 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, iki kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Balık tutmak için denize açılan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman'ın olduğu öğrenildi.



3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Batan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar yaşamını yitirdi. Medine Karaduman ve Gökhan Çakır için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp 2 kişiden Medine Karaduman'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 4’e çıkarken, ekiplerin kayıp Gökhan Çakır’ı arama çalışmaları ise sürüyor.

BALIKÇILAR ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ



Öte yandan çevredeki balıkçı tekneleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Balıkçılardan Haluk Cirit, "Balıkçıyız. Sonar cihazıyla tekneyi aradık. Tekne denizin dibinde gözükmüyordu ama Altınova açıklarında bulduğumuzu tahmin ediyoruz. Durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdik. Sahil güvenlik ekipleri gerekeni yapacak. Dalgıçlar dalacak. Teknenin tahmin ettiğimiz uzaklığı sahile yaklaşık 3 mil" dedi.



Dikili Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Cevdet Bekar ise "Arkadaşlarımız akşam denize açılıyor. Hava koşulları ve yük ağırlığı nedeniyle tekne alabora oluyor. Gidip, arkadaşlarımıza müdahale ettik. Sahil güvenlik ekipleri olmasaydı hiç kimse kurtulamazdı" diye konuştu.