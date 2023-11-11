Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga görüntüleri ortaya çıktı

Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat çifti Çekmeköy'deki lüks sitelerinde 6 Haziran Salı günü Engin Polat için doğum günü partisi düzenledi. Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları araçlarını Sıla Doğu'nun aracının arkasına park etti. Bir süre sonra Polat ailesinin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı. Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan-Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu'nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı.