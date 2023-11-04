Dilan ve Engin Polat olayı nedir?

POLAT ÇİFTİ NEDEN SORUŞTURULDU?



Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet"le suçlanıyor. Çiftin milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyada adı geçenlerin şirketler aracılığıyla milyonlar lira aklamaya çalıştığı iddia edildi. Sızan ve yalanlanmayan soruşturma raporlarına göre, iddialar şöyle:

- Dilan Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlar özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerini vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandı.

- Elde edilen hasılatın nakit olarak çekildi, bu paranın şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul şirketine nakit olarak yatırıldı, lüks araç ve gayrimenkul alındı, böylece suçtan kaynaklanın malvarlığı değerlerini aklama suçu işlendi.

- İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS'lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasadışı bahis vb. şüphelerin bulunması nedeniyle söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği, illeri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği değerlendirildi.

POLAT ÇİFTİ NEDEN MASAK RADARINA TAKILDI?



"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" MASAK’ın görev ve yetki alanına giriyor. Polat çifti ve şirket ortakları bir süredir mali polisin takibi altındaydı. Milyonlar liralık para trafiği ve şirketleri arasındaki kuşkulu para transferleri soruşturma sürecini tetikledi. Dosyanın mali boyutunun büyüklüğü ve suçun niteliği nedeniyle MASAK devreye girdi.



MASAK'a göre bu suç şu şekilde tanımlanıyor:



- "5549 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, şüpheli işlem bildirimine ilişkin hüküm ihdas edilmiş ve yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesinin zorunlu olduğu.."

- "5549 sayılı Kanunun el koyma başlıklı 17nci maddesinde; aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el konulabileceği hüküm altına alınmıştır."

POLATLAR NEYLE SUÇLANIYOR?

Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde daha önce arama yapılmış ve dijital materyallere el konulmuştu.



Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Polat çitinin yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.



Raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlendi.



Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.



İlk haberlerde şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.



Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edilmesinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti."

Raporun ardından çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, önce aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon sürerken yeni gözaltı dalgası geldi. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketinin Ankara'da isim hakkını verdiği bir şirketten 1 milyon 800 bin lira tutarının firmanın ortaklarının kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Paraya bloke kondu. Ankara'da 4, İstanbul'da ise 3 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Daha sonra bazı şahıslar serbest bırakıldı.

POLAT ÇİFTİNİN ARABALARI NEDEN İLGİ ÇEKİYOR?



Polat çifti, her ne kadar polisin radarında olsalar da asıl sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamışlardı. Ferrari gibi pahalı araçlarla gösteriler yapan çift, sınırsız para harcadıklarını, çok zengin olduklarını gösterir paylaşımlar yapıyordu. Dilan Polat'ın 100 Euro banknotlarla saç bigudisi yaptırması, özel uçaklarda çekilen videolar, altın tozlu kahve içme merakı dikkati çekiyordu.

Lüks hayatı ile dikkat çeken Engin Polat ve Dilan Polat'ın "Kara para aklama" iddiası ile gözaltına alınmalarının ardından Emniyet ekipleri, çiftin otomobillerine de el koydu. El konulan lüks araçlar polis ekipleri tarafından çekici ile emniyetin parkına çekildi. Dilan Polat ve Engin Polat’a ait farklı marka ve modellerdeki otomobiller sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Araçlara, mali polis plakası takıldı. Otomobiller arasında Porshce ve Ferrari gibi markalara ait araçlar fiyatları ile dikkat çekti. 25 araçlarına el koyulan Polat çiftinin 13 arabası emniyete getirildi. İddiaya göre, bu arabaların toplam değeri 150 milyon TL. El konular arabara, Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi, Mercedes Vito VIP minibüs, Ford Focus, Volkswagen Golf, Fiat Egea, Honda Civic, 2 adet Dacia Sandero, Renault Clio ve Audi A3.

POLAT ÇİFTİ SORUŞTURMAYI NASIL YORUMLADI?



Polat çifti, soruşturma başladığında öncelikle sosyal medya fenomenleriyle karşılıklı kavgaya girmeyi tercih etti. Herhangi bir suçları olmadığını savunan çift, bir süre soruşturmayı inkar etmeye çalıştı ancak daha sonra özür mesajı yayınladı. Çift, soruşturmanın normal bir süreç gibi algılanmasını, bütün şirketlerin rutin denetiminde olduğunu anlatmaya çalıştı ancak daha sonra dosyanın içeriğine ilişkin bilgiler sızmaya başlayınca, özür mesajı yayınladı. Polatlar açıklamalarında ifadeleri kullandı:



"Zamanın bu vaktinde tüm vatandaşlarımız gibi bizler de hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur.

"DÜŞÜNCESİZLİKLERİMİZ OLDU"

Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik. Her şerrin içinde bir hayır vardır diye söylenegelen ve asla değişmeyen, yazılı olmayan bir kural vardır. Ticaretimizin durdurulduğu, itibarımızın yok edilmeye çalışıldığı, doğruyla yanlışın iç içe gösterildiği, izan, akıl ve vicdanın aleyhimizde kaybolduğu, vurun abaliya mantığıyla hareket edilen bu zor zamanlarda, "zorlukla beraber kolaylık vardır" ilkesi uyarınca, tabir caizse kendi kabuğumuza çekilip, bir durup,tefekkür edip, kendimize gelip, meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk.

"ALLAHA YÖNELDİK"

Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Yaşamakta olduğumuz zor zamanlarımızla ilgili olarak, gerçeklerin ortaya çıkması açısından bazı açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Hakkımızda yürütülen bir savcılık soruşturması mevcuttur.

"AĞZINIZIN SUYU AKIYOR"

En yakınımızdaki hainlerle iş birliğinizi artık anlamış ve tespit etmiş bulunmaktayız. Ağzınızın suyunun aktığını biliyoruz, emeklerimiz asla size yar olmayacaktır, sizler de bunu bilin. Hukuk karşısında belinizi kıracağız ve nasıl karakterler olduğunuzu da toplum önünde açıkça ortaya koyacağız. Mazlum durumuna düşürülmüşlerin de zor günlerinde yardımcıları olur. Allah kullarından hiç vazgeçer mi? Özetle çoğu art niyetli ve şahsiyetsiz olan bu kişiler sebebiyle, hesapçı kesimin şişirmesiyle zor günler yaşamaktayız. Bu şahıslar bize hayatı yaşanmaz hale getirmektedirler. Bilin ki dostlar ne ihaleye fesat karıştırmakla ne rüşvetle ne de herhangi bir değere ihanet etmekle suçlanmıyoruz. Evet bazen böyle nimetin külfeti de olur. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz. Her şey ortaya çıkacak ve biz daha basiretli daha bir tecrübeli olarak binlerce insana istihdam ve ülkemize artı değer sağlamaya devam edeceğiz. Zalim, şahsiyetsiz işbirlikçilerin mumu sönecektir. Saygılar, sevgiler."

ENGİN POLAT KİMDİR?

Instagram'da 7 milyona yakın, TikTok'ta 1,5 milyona yakın, Twitter'da ise 250 bin takipçisi bulunan Dilan Polat'ın, eşi Engin Polat'ın ise Instagram'da 1,5 milyona yakın, TikTok'ta 70 bin, Twitter'da 34 bin takipçisi bulunuyor. Engin Polat, 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Engin Polat aslen İstanbullu olduğu söylense de bazı kaynaklarda Ankaralı olduğu da söylenmektedir.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, ünlülerin doğum fotoğraflarını çekerek yaşamını kazanırken, bir süren sonra sosyal medyada fenomen oldu. Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde doğdu. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. Polat, kendi ifadesine göre, "babasının annesini öldürmesine şahitlik etti ve küçük kardeşine baktı". Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır. Polat, kendisine insanları güzelleştirmeyi misyon edindiğini açıkladı. Dilan Polat, 2017 yılında kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı. Bu merkez daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında şubeler yoluyla yaygınlaştı. Estetik, kozmetik, kuyumculuk, gayrimenkul, otomotiv, inşaat ve turizm şirketleri olan Polat çifti, bu süreçte lüks yaşamı, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle gündeme geldi. Engin Polat'ın evlilik yıldönümünde eşine uçak hediye etmesi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve çiftin sahip olduğu paranın kaynağı sorgulanmaya başlandı. Ancak Engin Polat tepkiler üzerine uçak almadıklarını, kiraladığını iddia etti.

