Dilan Yeşilgöz kimdir, nereli? İşte Dilan Yeşilgöz'ün biyografisi

Hollanda, parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'den göç eden Tuncelili bir ailenin üyesi olan Dilan Yeşilgöz, Rutte'nin ardından Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin lideri oldu. Seçilirse, Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak. Peki, Dilan Yeşilgöz kimdir?

Dilan Yeşilgöz kimdir, nereli? İşte Dilan Yeşilgöz'ün biyografisi

'nın ilk kadın ve göçmen Başbakan adayı Dilan Yeşilgöz Zegerius basına yansıyan haberlerin ardından gündem oldu. Politik gündemi yakından takip eden vatandaşlar, Dilan Yeşilgöz'ün biyografisine dair araştırma yapıyor. İşte, Dilan Yeşilgöz hakkında bilgiler...

DİLAN YEŞİLGÖZ ?

Hollanda'da siyaset hayatını sürdüren Dilan Yeşilgöz, 18 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya geldi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından ailesi ile beraber Hollanda'ya yerleşti.

Siyasi hayatına Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde başladı. 2014 ve 2017 seçimlerinde parti listesinden Amsterdam Kent Konseyi üyeliğine seçildi.

25 Mayıs 2021’de Hollanda Hükûmeti’nde Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı.

10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev aldı.

Başbakan Mark Rutte’nin siyaseti bırakma kararından sonra 18 Ağustos 2023’te oybirliğiyle VVD’nin genel başkanı seçildi.

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