Dilek hemşireden acı haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir yaşam mücadelesi veren hemşire Dilek Akçabelen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryen ile alınan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



10 YILLIK HEMŞİRE



30 yaşındaki Dilek Akçabelen İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapıyordu, 10 yıllık hemşireydi, mart ayında corona virüs salgını başladığında heyet raporuyla erken doğum iznine ayrıldı.



ZOR BİR HAMİLELİK DÖNEMİ GEÇİRDİ



Dilek hemşirenin çalıştığı hastane kalp ve damar cerrahisi hastanesi olduğu için kadın doğum bölümü yoktu, hamilelik takibini başka bir hastane yapıyordu.



Zor bir hamilelik dönemi geçiren Dilek hemşire, hamileliğinde böbrekleriyle ilgili sorunlar yaşadı hatta bir operasyon geçirdi. Doğum iznine erken ayrılmasının sebebi de buydu.



BEBEĞİNİ BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLDİ



34 haftalık hamileyken corona virüse yakalanan Dilek hemşirenin ailesinde virüs tespit edilemedi, virüsü komşusundan aldığı düşünüldü.



11 Nisan'da hastaneye kaldırılan Dilek hemşirenin durumu ağırlaşınca üç gün sonra bebeği sezaryenle alındı. Dilek hemşire, 2,5 kilo doğan oğlu Tunç'u birkaç saniye görebildi.

1,5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI



Dilek hemşirenin böbrek rahatsızlığı ve hamileliğinde zayıflayan bağışıklığı nedeniyle durumu hızlı ilerledi, akciğerleri fonksiyonlarını yerine getirememeye başladı, nakil ihtiyacı doğdu.



Akciğer nakli için organ nakli sırasına girdi, ancak olumlu haber gelmeyen Dilek hemşire 1,5 aydır yoğun bakımdaydı.

Sağlık Bakanı Koca, sabah saatlerinde Dilek hemşirenin hayatını kaybettiğine dair haberleri yalanlamış, "Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor" ifadelerini kullanmıştı.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALAMADI (GENÇ HEMŞİRENİN VİRÜSLE MÜCADELESİ)