Direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR şoförü hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde TIR şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. TIR tarlaya uçarken, sürücü olay yerinde vefat etti.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR şoförü hayatını kaybetti

Sivas-Tokat Karayolunda tek taraflı olarak meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden Mustafa Akman idaresindeki çekici, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çekicinin kapılarının açılmaması üzerine camları kırarak sürücüye ulaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Akman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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