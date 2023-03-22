Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Bu yıl ilk oruçlarını tutmaya hazırlanan vatandaşlar, dini vazifelerini layıkıyla yerine getirmek için orucu bozacak durumları araştırıyor. Oruç tutarken en çok merak edilen konulardan biri de diş fırçalamak. 'Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusuna yanıt veren Diyanet, konuyla ilgili resmi bilgiyi aktardı. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

fırçalamak, her gün düzenli olarak ağız temizliği için yaptığımız bir ihtiyaçtır. tutarken de diş fırçalama hissiyatı hisseden vatandaşlar, Diyanet üzerinden oruçlarının bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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