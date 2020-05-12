Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Corona virüsten yurtdışında 507 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 507 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.



Çavuşoğlu, Akit TV'de katıldığı programda soruları yanıtladı.



Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle tahliyeler ve yurt dışındaki vatandaşların durumuyla ilgili bir soru üzerine, "7 milyona yakın vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bugün itibariyle 507 vatandaşımız vefat etti. 400'den fazlasının cenazelerini ülkemize getirdik. Bazılarının oralarda defnedilmesi istendi, bazılarının işlemleri devam ediyor." dedi.



Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesinin de devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik." diye konuştu.



TAHLİYELER DEVAM EDİYOR



Kazakistan'dan 300 Türk vatandaşının bugün THY ile Türkiye'ye getirilmesini sağlayacaklarını aktaran Çavuşoğlu, bu akşam saatlerinde Dominik Cumhuriyeti'nden kalkacak bir uçağın da bölge ülkelerindeki Türkleri getireceğini ifade etti.



Bakan Çavuşoğlu, Küba'dan 9, Jamaika'dan 9, Bahamalar'dan 3, Cayman Adaları'ndan 3 kişinin Dominik'e götürüleceğini ve buradan kalkacak uçakla Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Çavuşoğlu, aynı uçakla Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan vatandaşlarının da getirileceğini söyledi.



Afrika veya Latin Amerika gibi bazı yerlerde katı karantina kuralları ya da güvenlik gibi nedenlerle bu ülkelerdeki Türklerin getirilmesinde güçlükler yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Getiremediklerimizle de tek tek ilgileniyoruz. Misyonlarımıza ilave ödenek gönderdik." dedi.



ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE 500 TÜRK TEDAVİ ALTINDA



Yurt dışında Covid-19 hastalığına yakalanan yaklaşık 500 Türk vatandaşının çeşitli ülkelerdeki hastanelerde tedavi gördüğü bilgisini veren Çavuşoğlu, Türk misyonlarının bulundukları ülkelerde tedavi gören vatandaşlarla sürekli ilgilendiklerini belirtti.



Çavuşoğlu, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasını, bulundukları ülkelerde başlattıklarını, varlıklı Türklerin, misyon çalışanlarının, iş insanlarının ve o ülkelerdeki derneklerin kampanyaya katkı sağladıklarını söyledi.



79 ÜLKENİN TALEPLERİ KARŞILANDI



Kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere de destekte bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, "Hiçbir ülkeden hibe anlamında bir talepte bulunmadık, ihtiyaç da duymadık." diye konuştu.