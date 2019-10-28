Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



"#BizTürkiyeyiz" etiketiyle yapılan paylaşımda, bir videoya da yer verildi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakan Çavuşoğlu'nun, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden sporcuların, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'den çeşitli bölgelere ve vatandaşlara ait görsellerin bulunduğu video, Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun." sözleriyle bitiyor.

