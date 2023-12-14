Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’daki temaslarını sürdürüyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları kapsamında başkent Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



Yapılan görüşmelerde, Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik, dostluk ve dayanışmaya dayalı ikili ve çok taraflı iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından iki bakan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Batı'nın, katliamın sessiz ortağı olduğunu söyleyen Bakan Fidan, şu açıklamaları yaptı:

"ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistinle ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz.

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı) Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük"