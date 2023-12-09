Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile görüştü

Dışişleri Bakanı ’ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaşın sona ermesi için 'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile görüştü - 1

Bakan Fidan Gazze Şeridi’ndeki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.

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