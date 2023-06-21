Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

''Ukrayna İyileştirme Konferansı'' için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.



Görüşme öncesi açıklama yapan Blinken, Türkiye ve ABD'nin hayati konuları birlikte ele aldığına vurgu yaptı.



Antony Blinken, "Geçmişte kıymetli iş birliklerimiz oldu, konuşacağımız çok sayıda başlık var." dedi.



Hakan Fidan da yaptığı açıklamada, Londra'ya Ukrayna'ya olan desteği vurgulamak için geldiklerini söyledi.



Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'daki durum, ülkemizin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya’daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.''