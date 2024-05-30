Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO’nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na için Prag'a geldi. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı , NATO’nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için ’nın başkenti Prag’a geldi.

Bakan Fidan, temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre görüşmede Gazze'de ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci ele alındı. 

Suriye’deki son gelişmeler ile Ukrayna’daki durum değerlendirildi.

Bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair görüş alışverişinde bulunuldu.

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