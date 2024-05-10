Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'ya taziye mesajı

Brezilya şiddetli yağışların yol açtığı selle mücadele ederken, felakette can kaybı da artıyor.



Rio Grande do Sul eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi.



Yetkililer, kayıp olarak bildirilenlerin sayısının 146'ya yükseldiğini, bu nedenle de can kaybının artabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye masajı yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Brezilya’da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya Hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.