Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir grup gösterici, Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an yaktı. Ankara, Irak ve Cezayir eylemi kınadı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadeleri kullanıldı.



Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'den de kınama açıklaması geldi.

Danimarkalı Bakan, "Bu tür provokatif ve utanç verici eylemlerin Danimarka hükümetinin görüşlerini temsil etmediğini söyledi. Herkese gerilimi azaltma çağrısı yaptı. "Şiddet hiçbir zaman yanıt olamaz" dedi. Danimarka ve İsveç'te geçen hafta da müslümanların kutsal kitabına yönelik benzer eylemler yapılmış, Irak ve İran'da büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.

İsveç'teki olay öncesi, Irak'ta Şii din adamı Mukteda Sadr'ın destekçileri Büyükelçilik binasını basmıştı. Danimarka'nın Bağdat Büyükelçiliği çalışanlarının yaz tatili nedeniyle 22 Temmuz'da Irak'tan ayrıldığı açıklanmıştı. Danimarka Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Irak'tan çekilmedik" dedi. Cezayir de Danimarka ve İsveç'teki diplomatlarını geri çağırdığını açıkladı.