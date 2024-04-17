Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Lübnan'da bulunan Ebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel kentlerine seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin ’a yansımaları çerçevesinde ülkenin bazı vilayetleri için seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, bölgedeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Gelişmelerin, bakanlığın ve 'nin Beyrut Büyükelçiliğinin resmi internet siteleriyle sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağı kaydedilen duyuruda, acil durumlar için "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" numaralı iletişim bilgileri paylaşıldı.

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