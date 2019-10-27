Dışişleri'nden Irak'taki protestolara ilişkin açıklama

Irak'ta yaklaşık 1 aydır devam eden gösterilere Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Irak’ta hükümet karşıtı yaşanan gösterilerde yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Irak halkının meşru beklentilerini karşılayacak ve ülkede huzur ve istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilebileceği bir ortamın süratle tesis edilmesinin ümit edildiği vurgulandı.



Irak’ta işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde bugüne kadar 200 kişi yaşamını yitirirken binlerce kişi de yaralandı.