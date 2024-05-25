Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Diyalize giren tüm hastalar, hastane tarafından çağrılırken, durumu ağırlaşan 18 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır

Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi.

Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi.

Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır - 1

Sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık İl Müdürü Murat Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı. 

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Burdur Devlet Hastanesi Ünitesi'nde bugün 31 hastanın diyalize girdiği belirtildi.

Diyaliz işleminin ardından eve gönderilenlerden bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler yaşadığı kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gün içinde diyalize giren tüm hastaların hastaneye geri çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılarak, hastalardan 8'i Antalya'ya, 4'ü Afyonkarahisar'a, 3'ü Isparta'ya, 4'ü Bucak ilçesine ve 4'ü de şehir merkezindeki özel diyaliz merkezine ve hastanelere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Diğer hastaların durumunun takip edildiği belirtilen açıklamada, önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nin kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

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