Diyanet açıkladı: Bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir? Kurbana 7 kişiden fazla girilir mi?

Diyanet kurban hissesiyle ilgili şu bilgileri veriyor: Kurban kesecek ortakların her birinin, hayvanın en az yedide birine sahip olması gerekir. Bu itibarla bir büyükbaş hayvana hissedar olan kişiler, kendileri adına kesilen kurbandan hisselerini belirlemelidirler. üyükbaş hayvan en fazla 7 hisseye kadar, küçükbaş hayvan ise bir kişilik kurban ibadetini yerine getirme imkanı sunuyor. O nedenle büyükbaş kaç kilo olursa olsun 7'den fazla hisseye satılamaz. Bunun hükmü dinen bu şekilde. Eğer 7'den fazla kimseye o kurban etinden, yani kilogram üzerinden bir hesaplama yapılarak hisse veriliyorsa bu diğer insanların da kurbanlarının geçersiz olmasıyla sonuçlanır.

KURBAN KESİMİNDEN SONRA ORTAK OLUNUR MU?



Kurbanlık olarak alınan büyükbaş hayvana ortak olanlardan birinin, sonradan bir başkasını kendi hisselerine ortak edebilmesi için iki veya daha fazla hisseye sahip olması gerekir. Bu durumda kendi hisselerinden birini bir başkasına devredebilir. Eğer bu kişi, iki veya daha fazla hisseye sahip değilse bir başkasını kendi hissesine ortak alamaz. Zira kurbanın geçerli olması için her bir hissedarın, kurbanın en az yedide birine sahip olması gerekir. Yani kesimden önce kaç kişi için niyet ederek kesildiyse onlar adına kesilmesi gerekiyor.