Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021 yılı hac ve umre dönemiyle ilgili vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine açıklama yapılması ihtiyacının duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, 2020 yılı hac ibadetinin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemediği için hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleriyle ilgili '0 850 260 13 13' numara aracılığı ile iletişim merkezimizden bilgi alabilirler."