Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 16 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

11

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

9

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

7

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

10

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