Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 16 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.
Bugün
19/
11
Yarın
22/
9
Salı
25/
7
Çarşamba
26/
10
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Diyarbakır Hava Durumu
- Hava Durumu