Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 23 Ocak 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

4

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

5

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

7

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

4

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

9

/

1

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