Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 23 Ocak 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.